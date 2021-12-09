İhlas Haber Ajansı

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Başkan Posbıyık futbolculara moral verdi

Bal Ligi’nde mücadele eden Kdz.

Bal Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Silivrispor maçı hazırlıklarını sürdürürken Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık futbolculara moral verdi.


Bal Ligi 7. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, zirveyi paylaştığı Silivrispor ile 12 Aralık Pazar günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bugün yapılan antrenman sırasında takımı ziyaret ederek moral verdi.


Teknik Direktör Erhan Koç ile görüşen Başkan Posbıyık, takımın son durumu hakkında bilgi alırken futbolculara yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hepinizin istekli olduğunuzu görüyorum çok memnun oluyorum. Hafta sonu oynanacak maçta tüm yönetim kurulu, Ereğli halkı ve taraftarlar olarak size güveniyoruz.”

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