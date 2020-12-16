Başkan Posbıyık, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telekonferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Belediye Başkanları ile telekonferans sistemiyle bir görüşme yaptı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı bu görüşmede Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yer aldı. Başkan Posbıyık, iktidar yolunda yerel yönetimlerin önemi, yaşanan sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkındaki görüşlerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu.

Görüşme sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ereğli halkına selamlarını iletti.