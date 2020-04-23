Başkan Posbıyık mahalle mahalle gezip çocukların bayramını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, arabasıyla mahallelerde dolaşarak, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Posbıyık akşam saat 21.00'de de mahalle arasında vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Ereğli'de de korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerde kutlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık gün içinde, müzik aracıyla birlikte mahalleleri, sokak sokak dolaştı ve Ereğlililerin bayramını kutladı. Posbıyık saat 21.00'de yine sokaklardaydı; İstiklal Marşını halkla birlikte söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, canlı müzik aracı ile birlikte marşlar eşliğinde mahalleri gezerek vatandaşların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Posbıyık aynı zamanda Ramazan ayının başlaması nedeniyle bereket, dayanışma mesajları verdi.

Posbıyık, daha sonra saat 21.00'de yine mahallelerdeydi. Bayraklarıyla beraber balkonlara çıkan vatandaşlarla birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını söyleyen Başkan Posbıyık şöyle seslendi: “Ereğli ile bir kez daha gurur duydum. Bütün pencerelerde balkonlarda halkımız, ellerinde bayraklarla Marşımızı söyledi. Muhteşem bir görüntü vardı. Ellerimizde bayraklar, telefonlar, ışıkları yakıp söndürdük. Gerçekten muhteşem oldu. Ereğli halkına şükranlarımı sunuyorum. Onlarla bir kez daha gurur duydum. Tüm hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Aynı zamanda Hayırlı Ramazanlar diliyorum.”