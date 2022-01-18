Başkan Posbıyık memur zammı sözleşmesini imzaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında Belediyede çalışan 207 memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme 1 yıllığına imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkan Yardımcısı Selma Açıkgöz, Başkan Danışmanı Atike Önder, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş, Mali Sekreter Hakkı Altınkaya ve Belediye Temsilcisi Maide Kelenpeli katıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş ile birlikte 1 yılı kapsayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Posbıyık, sözleşmede memurlarla ilgili olarak, yasanın öngördüğü en yüksek oranda zam yaptı.

Sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi ben yanımda çalışan personeli korurum. Yasaların verdiği imkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışırım, çalıştım. Kamu görevlilerinin toplu iş sözleşmesinde, devletçe belirlenen tavan dahilinde zam yapıldı. Hayırlı olsun.”

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş ve Belediye Temsilcisi Maide Kelenpeli, memur ve sözleşmeli çalışanlar adına Başkan Posbıyık'a çiçek takdim etti.