Başkan Posbıyık, Sakindere'de denetimde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 25 bin nüfusuyla kentin en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Bağlık'ta belediyenin yaptığı Sakindere Projesi çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Posbıyık, proje tamamlandığında bölgenin trafik yükünün rahatlayacağını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. 25 bin nüfusuyla Ereğli'nin en yoğun nüfusuna sahip Bağlık'ta hızla ilerleyen Sakindere Projesi'ni denetleyen Başkan Posbıyık, proje tamamlandığında bölgenin trafik yükünün rahatlayacağını vurguladı.

Başkan Posbıyık beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, İmar Müdürü Özgür Uysal ve ilgili teknik ekiple birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceledi, son durum hakkında bilgi aldı.

Posbıyık, “Eski binalara tebligat yapıldı, kalkacak”

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Buradaki eski binalara tebligatları yapıldı, hepsi kalkacak. Buradan Gölevleri'ne de bir hat vereceğiz. Göbek kapatılacak ve bu bölge yukarıya kadar trafik yönünden çok rahat edecek. Çok masraflı ve zahmetli bir çalışma ama bu mahalle için gerekli. Buraya hiçbir maddi masraftan kaçırmayarak bu bölgeyi düzenli bir hale getirmek için gayret ediyoruz. Buraları hep genişleteceğiz. Daha sonra Aktaş'a, Gölevleri'ne, Fortekslere çarşıdan direkt olarak seferler yapılacak. Yukarıdaki özün de büzlerini aldık. Yakında oraya da başlayacağız. Böylece alternatif yollar ile bu bölgenin trafiği düzene girmiş olacak.”