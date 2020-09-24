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Başkan Posbıyık sorunları ve yapılması gerekenleri Milletvekillerine anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Kdz.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.


CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, beraberlerinde CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı, başkanlık makamında ziyaret etti.


Ziyarette, ilçe gündemine ilişkin bilgi alış verişinde bulunuldu. Başkan Posbıyık, Milletvekillerini Ereğli'nin yaşadığı sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgilendirdi.

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