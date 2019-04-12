Başkan Posbıyık, “Tüm spor branşlarını destekleyeceğiz”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı Kdz. Ereğli Veteran Futbol Takımı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Veteran Futbol Takımı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kdz. Ereğli Veteran Futbol Takımı'nı kutlayan Başkan Posbıyık, sporun her branşını destekleyeceğini belirtti. Başkan Posbıyık konuşmasında, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de, özellikle bölgemizden yetişen gençlerimizi ön plana çıkararak, Belediyespor'u bir üst lige çıkartma gayretinde olacağız. Spor alanında sadece futbola değil tüm branşlara ve alt yapıya önem vereceğiz. Tıpkı farklı renklere gönül veren taraftarlar gibi, ilçemizde farklı takımlarda görev alan arkadaşlarımız var. Düşünceler, eylemler farklı olabilir ancak ilçemizin spor alanında da ayağa kalkmasını istiyorsak, bunu birbirimize saygı duyarak, destek olarak ve birlik beraberlik içinde başarabiliriz” dedi.