Başkan Posbıyık ziyaretçilerini ağırladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık gün içerisinde farklı siyasi parti ve STK temsilcilerini makamında ağırladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre Başkan Halil Posbıyık gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Naile Bingöl ve yönetimi, CHP Ormanlı Belde Başkanı Ahmet Arslan ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Adem Çetinkaya, Teşkilat Başkanı Erdal Bayraktaroğlu ve Basın Sözcüsü Murat Öztürk'ü, Kızılay Kan Merkezi Kurum Müdürü Mehmet Günaydın, kan bağışı uzmanları Elif Duman ve Özcan Güler, Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Zonguldak İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı ve Kdz. Ereğli Temsilcisi Mustafa Köseoğlu'nu makamında kabul ederek kendileri ile bir süre sohbet etiği belirtildi.