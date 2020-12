Başkan Posbıyık'tan İnsan Hakları Günü Mesajı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği gün olan Dünya İnsan hakları günü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanlığın üzerinde birleştiği çok önemli temel bir metin ama bu bugün hala, pek çok ülkede ve ülkemizde, hedefler halinde kalmaya devam ediyor. İnsanlık, en temel insan haklarının hayata geçirilmesi konusunda bile henüz yolun çok başında Bugün, insanlık onurunun gerektirdiği, vazgeçilemez, devredilemez haklardan, özgürlükten, adaletten, dünya barışının temeli olan ilkelerden ısrarla söz edeceğimiz bir gün. İnsanlık vicdanı, hukuk rejimi, insanlık değerleri, eşitlik gibi kavramları yeniden vurgulayacağız. Bildirgenin en yaşamsal maddelerinden bazılarını hatırlayalım: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, hürriyet ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır .Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından yararlanma hakkına sahiptir. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına sahiptir. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır ve sadece bu maddeleri hatırlamak bile alınacak ne kadar yol olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Her insan bu haklara doğduğu anda sahip olur. Bunlardan asla feragat edilemez ve hukukun güvencesi altında olması gerekir. Devletin birincil sorumluluğu bunları korumak, geliştirmektir. Kağıt üzerinde imzalanmış ve kabul edilmiş bu haklar ne yazık ki yeterince hayata aktarılmıyor. Sadece yasalardan değil, uygulamalardan kaynaklanan ciddi insan hakkı ihlalleri yaşandığını biliyoruz. Türkiye, sözleşmelerin imzalanması konusunda her zaman ön planda olmuştur. Fakat eğitimde, hukukta, adalet sisteminde, kültürel hayatımızda bunların hayata geçmesini, kağıt üzerinde kalmamasını istiyoruz. İnsan hakları için mücadele, insan olmanın bir gereğidir. Hepimiz bu mücadelede birleşelim. İnsan, haklarıyla insandır. Bu haklardan asla vazgeçmeyeceğiz.”