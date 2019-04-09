Başkan Selim Alan'ı ziyaret eden Vali Bektaş; "24 saat beraber çalışacağız"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 31 Mart yerel seçimlerde Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Doktor Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan: “Sayın valim bizleri ziyareti ile onurlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün Valimi ziyaret etmiştim. Sağolsun kendileri de ziyaretimize gelerek hayırlı olsun diyerek çok mutlu etti. İnşallah Sayın Valim ile birlikte Zonguldak Belediyesi olarak vatandaşlarımızın susuz ve aç şekilde beklediği hizmetleri Zonguldak'a getirip bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Zaten seçim süreci boyunca da insanlarımıza bunu anlatmıştık. Vatandaşlarımız da Allah razı olsun teveccühü bizden yana kullandılar. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan koşmak Valimin de destekleriyle katkısıyla bütün insanlarımızın 7'den 70'e yüzlerini güldürüp hayır dualarını almak için koşmaya razıyız. Başladık, bütün insanlarımızın yıllardır beklediği hizmetler Zonguldak'a hızlı şekilde gelecek. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilk şehri emeğin başkenti Zonguldak'ımız ne yazık ki uzun süreden beri hizmet noktasında sıkıntılı ben bu hizmetleri getireceğimizin sözünü vermiştik. Belediye valilik ve bütün Zonguldak halkının da desteği ile birlikte bunları Zonguldak'a katacağız. Ben Valimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Malum biz de çok eski sayılmayız. Ciddi bir seçim yaşadık. Netice itibariyle vatandaşımız iradesini ortaya koydu. Selim kardeşimi tebrik ediyorum. Vatandaş teveccüh gösterdi. O da görevine başlamış oldu. Zonguldak'ın çok yönlü hizmete ihtiyacı var, hikayesi olan bir şehir. Bir maden şehri. Madenciliğin bütün unsurlarını yakalayan şehir. Demokratik kültürü olan bir şehir. Zonguldak bir çok vilayetimizden göç almış bir ortak kültür şehri. Zonguldak'ta başaracağımız şey aslında çok yönlü bir başarı olacak. Biz bir sahil ve deniz şehriyiz. Sanayi şehriyiz. Emek şehriyiz. Tüm bunları bir arada derleyip toparlayıp geleceğe bakmamız lazım. Özellikle il merkezi olarak belediye hizmetlerinde sıkıntıları biliyorsunuz. Çok hızlı yol almamız lazım. Komşularımızı yakalamamız lazım. Birlikte Zonguldak için mücadele edeceğiz, komşularımız bizi geçti bizimde mücadele etmemiz gerekiyor. İl Genel Meclisi ve belediyeler de çok ciddi değişiklikler oldu. Çok yönlü işbirliğine ihtiyacımız var. Bunu yakalayabileceğimizi umuyorum. Biz Zonguldak'ın hizmetinde olacağız. 24 saat beraber çalışacağız. Umarım güzel işlere imza atma şansı buluruz. Bu güzel kabul için de teşekkür ediyoruz” dedi.