Başkan Süleyman Caner: "Sıkıntı had safhada"

Başkan Caner, "Maddi sıkıntılarımız var. Çocukların primlerini bu hafta ödememiz gerek. Şehrin önde gelenlerinden bir kenetlenme bekliyoruz" dedi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, dün 1-0 galip geldikleri Konya Anadolu Selçukluspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Selçukluspor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen 3 puanı almayı bildiklerini belirten Başkan Caner, "Çok iyi bir galibiyet aldık. Ligde üst sıralara çıkma açısından bu 3 puan çok değerli bizim için. Yerimizi sağlamlaştırmak için önemliydi. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı almayı bildik. Onun için futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.

"Bu hafta ödeme yapmamız gerek"

Bu hafta oyuncuların primlerini ödemeleri gerektiğini ifade eden Başkan Caner, "Şu anda maddi sıkıntılarımız var. Sıkıntı had safhada. Bu hafta çocukların primlerini muhakkak ödememiz gerek. Onun için kentin ileri gelenlerinden, Milletvekillerinden, Belediye Başkanımızdan ve kentin tüm sakinlerinden bir kenetlenme bekliyoruz. Bu çocuklar maddi sıkıntı olmasına rağmen ellerinden geleni yaparak 3 puanı aldılar. Onun için hep beraber olmamız gerek" diye konuştu.