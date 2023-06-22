Başkan Tekin esnafları ziyaret etti

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Başkan Yardımcısı Fikret Aydın ve daire müdürleri Hükümet Caddesi ve Kıl burnu esnaflarını ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tekin, çocuklarla yakından ilgilendi.

Hafta belirli günlerinde esnaflarımızı ziyaret etmeye özen gösterdiklerini belirten Tekin, “İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızı haftanın belirli günlerinde ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Sohbet edip isteklerini ve taleplerini dinliyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayram öncesi Başkan Yardımcımız ve daire müdürlerimizle birlikte esnaflarımıza ziyaretlerde bulunduk. Vatandaşlarımızla sohbet ettik. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Onların tavsiyelerini dinliyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza Kurban Bayramı öncesi, bol kazançlar diliyorum” dedi.