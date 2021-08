Başkan Tekin, Mollabeyde sıcak ilgiyle karşılandı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mollabey Köyü'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mollabey Köyünde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sıcak ve samimi ortamda gecen ziyarette Başkan Tekin, vatandaş ve esnafların sorunları ve talepleriyle yakından ilgilendi.

Alaplı Belediyesi olarak her köyümüze elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalıştıklarını belirten Tekin, “Alaplı Belediyesi olarak tüm köylerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen bugüne kadar tüm köylerimize, her konuda elimizden gelen desteği ve katkıyı vermeye çalıştık. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bizler, beldesi,mahallesi ve köyleriyle birlikte büyük bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdi bizim için çok değerli. İşte bu büyük ailenin huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden güzel İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Mollabeyde gösterilen samimi ve sıcak ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

“Tekin, “Alaplı Belediyesi olarak yetki alanlarının dışında olmasına rağmen Alaplı'nın tüm köylerine gerek iş makinesi, gerek kanal temizleme aracı, gerek su takviyesi ve gerekse cenaze hizmetleri gibi bir çok konuda destek olmaya çalıştık. Bugüne kadar bizlerle irtibata geçerek köylerine destek isteyen hiçbir muhtarımızı eli boş çevirmedik. Alaplı Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği köylerimize vermeye çalıştık. Bundan sonra destek olmaya devam edeceğiz.' dedi.