Başkan Tekin, Öğretmenler Gününü Kutladı

Başkan Tekin mesajında, geleceğin teminatı çocukları yetiştiren görevini layıkıyla yerine getiren tüm eğitimcilerin gününü kutladı. Başkan Tekin mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, onların iyi bir birey olması için elinden geleni yaparak yarınlarımızı güvence altına alan tüm eğitimcilerimizin gününü kutluyorum. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olan öğretmenliği hakkıyla ifa eden, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir. Eğitim kurumlarımıza yapacağımız destekler bundan sonra da devam edecektir. Bu anlamda, tüm öğretmen ve eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılar sunarım " ifadelerini kullandı.