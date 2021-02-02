Başkan Tekin, 'Otoparklarla ilgili geniş çaplı çalışma yapıyoruz'

Toplantıda, Ücretli otopark alanlarının belirlenmesi maddesi ile ilgi olarak konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ‘Otopark yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Meclis üyelerimizle birlikte geniş çaplı bir çalışma yapacağız' dedi

PTT yokuşunda evleri olan vatandaşlardan otopark ücreti alınmayacağını belirten Tekin, “Otopark yerlerini belirlenmesi ile ilgili olarak Belediye olarak Meclis üyelerimizle birlikte geniş çaplı bir çalışma yapıyoruz. PTT yokuşundaki park alanlarında o bölgede oturan vatandaşlarımızı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Kendilerinden araçlarının plakalarını istedik. Herhangi bir ücret alınmayacak. Ayrıca çarşı içinde esnaflarımızdan vatandaşlarımızın alışveriş yapabilmeleri için 15 dakika bekleme izni zaten vardı. Bununla ilgi yeni alanlar oluşturacağız. Konuyla ilgili Kaymakamımız ve İlçe Trafik komisyonu ile ilgi toplantımız olacak. Alaplı Sahil Park'ta büyük bir otopark alanımız var. Orada sürücülerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Araçlarını oraya park ederek çarşı merkezine yürüyerek gelebilir ve alışverişlerini yapabilirler. Karşıyaka mahallesinde ise hatalı parklaşma konusunda çok büyük sıkıntımız var. Bunla ilgi arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Otopark konusu sadece Alaplı'nın sıkıntısı değil, bugün bütün il ve ilçelerde aynı sıkıntılar yaşanıyor. Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte değerlendirme bir çalışma yaparak bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.