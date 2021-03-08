Başkan Tekin'den 8 Mart Jesti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve beraberindeki heyet 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle, Alaplı Devlet Hastanesi, Diyaliz Bölümü, Sağlık Ocakları ve 112 Acil Servis İstasyonları, Adliye ve ilçede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan bayan personelleri ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayanlara gül ve karanfil hediye edildi. Kadına karşı şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Emek veren, çile çeken, sevgi ve şefkat gösteren, paylaşan, hakkı savunan, merhamet eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum' dedi.