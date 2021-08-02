Başkan Tekin'den evi yanan aileye ziyaret

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı'ya bağlı Ömerli Köyü'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu evlerini kaybeden Cingöz ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Aydın ve Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Nilay Uzun Alaplı'ya bağlı Ömerli Köyü'nde yangın sonucu evini kaybeden hane sahibi Özcan Cingöz ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Evi yanan aile tarafından son derece sıcak bir ilgi ile karşılanan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi olarak evi yanan aileye yeni evlerini yapabilmeleri için ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını ifade ederek, " ‘Geçtiğimiz Cumartesi günü Belediyemize ait iş makineleri burada hafriyat, çevre ve zemin çalışmaları yaptılar. Bugün de ailemizi ziyaret ederek Alaplı Belediyesi olarak kendilerine elimizden gelen desteği vereceğimizi iletmeye geldik. Çok büyük geçmiş olsun. Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir' dedi.

Evi yanan aile adına konuşan hane sahibi Özcan Cingöz'de yaptığı konuşmada kendilerine verdikleri destekleri ve ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Tekin'e teşekkür etti.