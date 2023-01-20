Başkan Tekin'den yarıyıl tatili mesajı

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini dileyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrenciler, büyük bir heyecan ve umutla başladığınız 2022- 2023 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılını tamamladınız. Karne almanın heyecanını yaşarken, 15 günlük tatilde hem dinlenme hem de eksikliklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız.15 günlük yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyarak geçirin. Alaplı Belediyesi olarak eğitim bizim için önemlidir, bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için eğitime desteğimiz her zaman sürecektir. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi ve onları özenle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor; mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl tatili diliyorum.”