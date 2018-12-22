Başkan Tekin'in Sarıkamış Şehitlerini andı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tekin, mesajın 'da şunları söyledi; “Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şehadete erdikleri, bir yiğitlik destanıdır. Zorlu iklim ve arazi koşullarının düşmandan daha çok kayıp verdirdiği bu amansız mücadelede; Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş; büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Sarıkamış Harekatında, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarını, ebediyete intikallerinin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”