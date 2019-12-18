Başkan Türkyılmaz'dan Devrek'e ziyaret

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz Devrek'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Yanında Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Seçim Koordinasyon Başkanı Başkanı Sabri Kızılkaya ve Devrek Orman İşletme Müdürü Sabri Değirmenci nezaretinde Devrek Orman Mühendisi Tuba Özsoy'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren Türkyılmaz, "Zonguldak Bölge Müdürlüğümüz görev alanındaki tüm ormancılık sektöründe çalışan gerek resmi ve gerekse serbest çalışan personellerimiz Zonguldak'ta ile bir istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Seçim Koordinasyon Başkanımız Sabri Kızılkaya kardeşimiz Türkiye'nin 81 ilimizin 28 bölgesini ziyaret etmekteyiz. Bu günkü programımızda da Zonguldak ilimiz var. Ziyaretlerimiz esnasında meslektaşlarımızı dinliyor ve sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biz Orman Mühendisleri Başkanlığı olarak ziyaretlerimizde 20 aydır yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerimizi paylaşıyoruz. Bu çerçeve içerisinde Zonguldak'taki toplantı öncesinde yolumuzun üzerinde olan ve sektöründe henüz başlangıç noktasında Tuba Özsoy kardeşimizi de ziyaret ederek kendisine başarılar diledik “ diye konuştu.