Başkan Uysal Elpek Bezi sergisine katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğretmeninin düzenlediği ‘Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da katıldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Teknolojisi bölüm öğretmeni Nurcan Yavuzdeğer'in düzenlediği ‘Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal katıldı. Abdi İpekçi Sergi Salonu'nda ‘Geçmişten Günümüze Kadar Elpek Bezi' konulu sergiye katılan Başkan Uysal, elpeği ilmik ilmik dokuyan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini belirtti. Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Sergiyi açarak bizlere elpeğin güzelliklerini gösteren Nurcan Yavuzdeğer hocama, elpeği ilmik ilmik dokuyan ve sevgiyle işleyen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”