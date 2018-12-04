Başkan Uysal, “Engellilerin her zaman yanındayız”

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelliler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal, ilçedeki engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın süreceğini vurgulayarak engelleri kaldırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kdz. Ereğli Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları, Kaymakamlık ve Belediyenin Daire Müdürleri, Özel Rehabilitasyon Merkezleri yöneticileri, öğretmenleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Başkan Uysal'ın göreve geldikten bu yana sürekli engellilere destek olduğunu ve engelliler için yaptığı çalışmalara müteşekkir olduklarını belirten Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, ilçenin engelliler konusunda daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını ifade etti.

Engellilere pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerini hatırlatan Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, engellilerin yanında olduğunu söyledi. Uysal konuşmasında, “Bizler engelli aileleri ve onların sorunlarını biliyoruz. Onlar toplumda biz varız mesajı veriyor, bizler de onların yanındayız.Hayatlarını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik. Bugüne kadar bu yönde önemli çalışmalar yaptık ama asla yeterli görmedik. Bizler beraber, birlikte büyük bir aileyiz. Çalışmalarını her şeye rağmen büyük bir başarı ile yürüten Engelliler Derneği Başkanımız ve Rehabilitasyon merkezleri yönetici ve eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Arzum o dur ki, yeni dönemde belediye bünyesinde engellilere ve ilçede onların hayatını kolaylaştırma adına belediyeden bir bütçe hazırlanmalı ve Rehabilitasyon ve engellilerle ilgilenen bir meclis üyesi mutlaka olmalı” dedi.

Daha sonra engelliler çeşitli oyunlarla ve müzikle dans gösterileriyle eğlenerek günlerini kutladı.