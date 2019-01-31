Başkan Uysal hizmetlerini anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini video haline getirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette geçirdiği 5 senesini bir video ile anlatarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. ‘Hiç bir şey yapmadık, çok şey yaptık' sloganı ile başlayan videoda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın 5 sene boyunca Kdz. Ereğli'de yaptığı projeler anlatılıyor.