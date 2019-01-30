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Başkan Uysal taksici esnafıyla biraraya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal terminal taksi durağındaki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal terminal taksi durağındaki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, terminal taksi durağındaki taksici esnafını ziyaret etti. Taksici esnafına son dönemde yaşadığı süreç hakkında bilgi veren Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için destek istedi. Başkan Uysal ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında “Güne ilçe terminalimizde ki taksici esnafımızla bir araya gelerek başladık. Taksicilerimize, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

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