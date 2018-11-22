Başkan Uysal Türk Metal Sendikası üyelerine başarılar diledi

Ereğli şube Başkanı Metin Ercan ve yönetimi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede yeniden başkan seçilmesinin ardından protokol ziyaretlerine başladı. Ercan ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada “Türk Metal Sendikası Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden Şube Başkanı seçilen Sayın Metin Ercan'a ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.