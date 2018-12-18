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Başkan Uysal, “Yolcu indirme sorunu çözüldü”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki şehirlerarası otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorunu ilçe merkezinin 4 noktasına cep yapılarak çözüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki şehirlerarası otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorunu ilçe merkezinin 4 noktasına cep yapılarak çözüldü.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre şehirlerarası otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorununun indirme notalarına tabela çakılmasıyla birlikte çözüme kavuştuğunu bildirdi. Başkan Uysal, resmi tebligatın da yapıldığını belirtirken açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Yolcu indirme sorunu, mağdur olan vatandaşlarımızın yoğun eleştirilerine neden olmuştu. Bildiğiniz gibi daha önce terminalimizdeki otobüs firmalarını ziyaret ederek görüşmelerimizi yapmıştık. Sorunu çözmek adına sorunu İlçe Trafik Komisyonu'na getirdik ve burada indirme noktaları kabul edildi. Ardından Zonguldak İl Trafik Komisyonu ilçemizdeki indirme noktalarını onayladı ve resmi yazı geldi. Belediye olarak bizlerde bu 3 noktadaki ceplerin fiziki şartlarını uygun hale getirdik. Buralara yolcu indirme levhalarını bugün itibariyle diktik. Dün itibariyle otobüs firmaları Kışla-Kepez güzergâhı üzerinde 3 noktada, Potbaşı, Devrek Yolayrımı ve Carrefour yanında yolcu indirmeye başladılar. Bu uygulamayla birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı çözmenin mutluğu içindeyiz.”

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