Başkan Uysal'dan proje tanıtımına davet

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal yeni dönem projelerini açıklayacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal 20 Mart Çarşamba günü saat 18.00'da Kırmacı Mahallesi'nde bulunan TİMS Fabrika Davet ve Etkinlik Salonu'nda yeni dönem projelerini açıklayacak. Başkan Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Proje Tanıtım Toplantısı'na tüm bölge halkını davet etti.