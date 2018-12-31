Başkan Uzun, TYÇP personeliyle vedalaştı

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Elvanpazarcık Belediyesi'nde çalışan 30 işçinin görev süresi doldu. Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, görev süresi dolan işçilerle kahvaltı programında bir araya geldi. İşçilere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Uzun, "İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Belediyemizde çalışan 30 işçimizin görev süresi dolduğundan bugün kahvaltıda bir araya gelerek sohbet edip helalleştik. Bu program kapsamında kadro çıkaran ve emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza ve merkez ilçe başkanımıza, müdür ve personeline beldemiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.