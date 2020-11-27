Başkan Vekili Aydınlı'dan vatandaşlara uyarı

Belediye hoparlörlerinden anons yapan Başkan Vekili Aydınlı, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, pandemi kurallarına uymalarını istedi. Başkan Vekili Şeref Aydınlı, belediye hoparlöründen Devreklilere şöyle seslendi “Sevgili Devrekliler, hepinize sağlıklı huzurlu bir gün ve hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Kıymetli hemşerilerim. Koronavirüs salgını gerek Devrek'imizi gerek ülkemizi ve tüm dünyayı iyice etkisi altına aldı. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Koronavirüsle mücadelemizi ve aldığımız önlemleri, çok daha arttıralım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım, virüsten korunmak kendi elimizde. Kısıtlamalar ve önlemler hepimiz için. Lütfen uyalım, uymayanları uyaralım. Sağlıcakla kalın” diye konuştu