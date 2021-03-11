Başkan Vekili Işık'tan İstiklal Marşı mesajı

Devrek Belediye Başkan Vekili Hüsnü Işık, “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Vekili Işık mesajında şu görüşlere yer verdi, “İstiklal Marşımız tarih sahnesinden silinmek istenen aziz milletimizin yeniden var oluşunun belgesidir. Kurtuluş Savaşında gösterilen azim ve kararlılığın sonucu yazılan İstiklal marşımız tüm dünyaya bir milletin bağımsızlık mücadelesini anlattığının ifadesidir. Büyük zorluklar içerisinde bağımsızlık mücadelesinin verildiği 1921 yılının 12 Mart'ında büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marşımız olarak kabul edildi. Şairin her dizesine yüklediği birlik, bağımsızlık ve inanç değerleri ile İstiklal marşımız medeniyet yolunda verdiği öğütlerle Türk Milletinin geleceğine asla sönmeyecek bir ışık tutmaktadır.

Millet olarak her alanda kendimizi geliştirmek, barış ve kardeşliğimizi pekiştirerek gelecek nesillerimize güzel bir gelecek bırakmak için İstiklal marşını ve Mehmet Akif'i iyi öğrenmemiz ve anlamamız gerekmektedir. Bir şair olmaktan ziyade Mehmet Akif yaşadığı dönemi iyi analiz edebilen ve geleceği gören, yaşadığı dönemde yazdığı eserleri ile Türk milletine başarı ve fazilet tabanlı bir gelecek gösteren önemli bir düşünürümüzdür. Genç kuşaklarımızın Mehmet Akif Ersoy'u anlayıp onun yazdığı eserleri iyi analiz ederek ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

Bu duygularla İstiklal marşımızın kabul edilişinin 100'üncü yılında, Türkiye Cumhuriyetini bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, rahmetle ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.