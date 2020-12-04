Başkan Vekili Salmanoğlu Madenciler Gününü kutladı

Başkan Vekili Salmanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek, emek mücadelesi veren ve bu uğurda canlarını veren maden emekçilerine olan vefa borcu asla ödenemez. 4 Aralık Dünya Madenciler Gününün tüm işçilerimiz için can güvenliği korkusu olmadan, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmış madenlerde insanca koşullarda çalışmalarına vesile olmasını dilerim. Bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta olan tüm madencilere sevdikleriyle birlikte; sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.