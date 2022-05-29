Başkan Yağız, Kdz. Ereğli halkını kan bağışına davet etti

Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Türk Kızılay'ı Genel Merkezi'nde bazı ziyaretlerde bulunarak hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Yağız gazetecilere yaptığı açıklamada 31 Mayıs 2022 Salı günü düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına tüm Ereğli halkından destek vermesini istedi.

Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız Türk Kızılayı Genel Merkezi'ne giderek ilk olarak kısa sürece önce Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şükrü Can'ı ziyaret etti. Yeni görevinden dolayı Can'ı tebrik eden Yağız kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yağız “Genel Merkezimizde çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik”

Başkan Yağız Kızılay Genel Merkezi'nde Uluslararası İlişkiler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ile Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman'ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Yağız Türk Kızılayı Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretlerin çok verimli geçtiğini söyledi. Yağız gazetecilere yaptığı açıklamada “Türk Kızılayı Genel Merkezi'mize yaptığımı ziyaret çok verimli geçti. Birbirinden değerli yöneticilerimiz ile görüşmeler yaptık, hayata geçirmeyi projelerimizi anlattık. Büyüklerimizi 31 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleştireceğimiz kan bağışı kampanyasına davet ettik. Çalışmalarımızı yakından takip ettiklerini, Kdz. Ereğli'ye ayrı bir önem verdiklerini ve bizlere her konuda yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Ben başta Türk Kızılayı Genel Başkanımız Dr. Kenem Kınık bey olmak üzere bir süre önce Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şükrü Can başkanımıza, Uluslararası İlişkiler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ve Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlarında desteği ile Kdz. Ereğli'mize kalıcı projeler yaparak çok güzel hizmetler kazandıracağız. Karadeniz Ereğli Türk Kızılay Şubesi kurumsallaşarak hem büyüyecek hemde değerleriyle bölge halkımıza hizmet etmeye devam edecektir.” Dedi.

“670'in üzerine çıkıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz”

Başkan Yağız ayrıca 31 Mayıs 2022 Salı günü Kdz. Ereğli ilçesinde “Hedef 670, Kanımız Rekora Feda Olsun” sloganı ile büyük bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, tüm Ereğli halkını kampanyaya katılmaya davet etti. Yağız, Kdz. Ereğli Gençlik ve Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kampanyanın Kavaklık İlkokulu, Erdemir İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'nun Kızılay Kan Merkezi ile birlikte düzenlediği kampanyaya birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ilçedeki büyük sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini söyledi. Yağız, hedeflerinin 670'den fazla kişiden kan bağışı alarak yeni bir rekor hedeflediklerini belirtti.