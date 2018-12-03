Başkan Yılmaz'a anlamlı ziyaret

Kozlu Engelliler Derneği, Yakın İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve engelli vatandaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlama programı çerçevesinde Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ı ziyaret ettiler.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz yaptığı konuşmada, "Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. İşte bu noktada şunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin ve hükumetimizin son yıllarda engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam edilerek, kendi kendilerine yetebilmelerine yönelik çalışmaları fevkalade artmış ve artmaya devam etmektedir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu duygularla, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kozlu Engelliler Derneği ve Yakın İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi temsilcileri, Başkan Kerim Yılmaz'a çiçek ve hediye takdim ederek Kozlu'da engelli vatandaşlara yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler.