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Başkanlığa meclis üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.

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