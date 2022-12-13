Başkent EDAŞ kış hazırlıklarını sürdürüyor

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ) Zonguldak'ta kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dahil 8 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 329 personel, 134 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 322 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, 20 adet dağıtım trafosu, 2 adet güç trafosu, 72 adet alçak gerilim dağıtım panosu ve 9 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını devam ettirdi.

Araçların bakımları tamamlandı, malzemeler depolandı

Şirket montajını gerçekleştirdiği 64 hücre, 2007 adet direk ve bin 772 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 35 adet bina, 92 adet direk üstü trafo, 54 adet saha dağıtım kutusu ve 1483 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 61,29 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 61,51 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan şirket, zor kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket; yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji'nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Zonguldak'a ek olarak Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Kırıkkale illerinde hizmet veriyor.

Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi büyük afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla şirket, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.