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Başkent EDAŞ Kozlu Kavşağı'nı aydınlattı

Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki Kozlu kavşağının orta refüj aydınlatma çalışmaları tamamlandı.


Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Zonguldak-İstanbul karayolu üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kozlu kavşağının, orta refüj aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak, kavşağı aydınlattı. Kozlu ilçesi ile Zonguldak Merkez arasında trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Kozlu kavşağının aydınlatma çalışmaları, Başkent EDAŞ'ın 2021 yılı yatırımları kapsamında gerçekleştirildi. Toplamda bin 420 metre kablo ve 37 adet aydınlatma direğiyle Kozlu ilçe girişi ve bağlantı yolları da aydınlatılırken, aynı bölgedeki bir diğer proje ile Kozlu ilçesi Güney Mahallesindeki Dere Sokak'taki aydınlatma çalışmaları da devam ediyor.


Toplam 650 metre kablo ve 20 direk kullanılarak gerçekleştirilecek bu projenin de Haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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