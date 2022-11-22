Başkent EDAŞ Zonguldak'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşan kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 362 trafo ve 16 bin 274 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 4 bin 391 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 28 pano ile 37 trafo merkezi bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 2.3 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Zonguldak'ta hizmet verdiği 411 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 88 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte bin 377 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 61 elektrik panosu ve 17 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.