Başkent EDAŞ Zonguldak'ta bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 364 trafo ve 16 bin 248 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 3.156 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 24 pano ile 26 trafo merkezi bakımını tamamladı. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor.

Zonguldak'ta hizmet verdiği 409 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 46 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 391 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 8 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.