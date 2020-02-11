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Basketbol U-14 Kızlar 3.Bölge Şampiyonası başladı

U-14 Kızlar 3.

Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Sporcu Fabrikasında başladı. 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda 4 takım yarı final bileti alacak.


Türkiye Basketbol Federasyonun Faaliyet programında yer alan Bölge Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Fener'de bulunan Sporcu Fabrikasında başladı.


Şampiyonaya A Grubunda, Çarşamba GSK, Bolu Artı Akademi GSK, Eskişehir Büyükşehir GSK, Ankara Eryaman Yıldızlar S.K, B Grubunda Ankara Altın Bilekler GSK, Eskişehir Çağdaş Kolejliler SK, Zonguldak Ereğli Belediyespor SK, Samsun İlkadım Belediye GSK olmak üzere 8 takım katıldı.


Sporcu fabrikasında düzenlenen basketbol şölenin ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalar sahne aldı. Sporcular bir üst tura yükselebilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele verdi.


4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda grup birincileri yarı finale çıkacak. Öte yandan en ikinciler ve üçüncüler çarpraz eşleşme ile karşılaşarak toplamda 4 takım final grubuna dahil olacak.


''4 takım yarı finale çıkacak''


Basketbol İl Temsilcisi Adnan Yakut, 4 takım yarı finale çıkacağını söyleyerek, '''11-15 Şubat tarihleri arasında 3.Bölge U-14 Kızlar Şampiyonası bugün başladı. 8 Takım var. 2 Eskişehir, 2 Ankara, 2 Samsun, Zonguldak Ereğli Belediye ve Bolu'dan bir takım var. 4 boyunca devam edecek. 1'inciler yarı finallere en iyi ikinci ve üçüncüler çapraz oynayarak final grubuna 4 takım gidecek. Katılan takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız maçlar olur''dedi.

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