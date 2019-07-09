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Başol Kur'an kursu; öğrencilerine hediyeler verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol camiye giden öğrencileri kurslarında ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol camiye giden öğrencileri kurslarında ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Sinitli Mahallesi Camisi'nde Kdz. Ereğli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek görevli imam hatipleri ve öğrencilerle görüştü.


Burada öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan Başol, hepsine başarılar diledi. Normal eğitim öğretimin yanı sıra camilerde verilen eğitiminde çocuklar için önemli olduğunu vurgulayan Başol “Burada eğitim gören çocuklar bizim geleceğimiz. Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetişmesi de geleceğimiz açısından çok önemli. Ormanlı Belediyesi olarak bizler doğumdan ölüme her yaştaki vatandaşımızın yanındayız. Bu günde çocuklarımızı ziyaret ettik. Onlara hem hediyelerini verdik hem de sohbet ettik. Ben her birini kutluyorum ve başarılar diliyorum” dedi.


Başol ziyaretin ardından öğrenciler ve beraberindekilerle toplu fotoğraf çektirdi.

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