Başol, “Seçim sürecinde söz verdiğimiz projelerin birine başladık”

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır beraberinde Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'u makamında ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını dilediler. Ormanlı halkının gösterdiği güvene layık olmaya çalışacağını belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, ziyarette bulunan Ereğli İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Başol konuşmasında, “31 Mart'ı tatlısıyla acısıyla geride bıraktık. Başkanımızla zaten güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Biz hız kesmeden çalıştık. Önümüzde bir 5 yılımız var. İnşallah bize gösterilen bu güvene layık olmaya çalışacağız her zaman. 5 yıldır zaten görevdeyiz, hiçbir zaman afaki projeler ile vatandaşımızın önüne çıkmadık. Söz verdiğimiz projelerden bir tanesine başladık, 2-3 gündür çalışması devam ediyor. Yapmamız gereken birçok iş var. İnşallah mahcup olmayacağız. Teşkilatlarımızı mahcup edecek hiçbir şey yapmayacağız. Hükümetimiz ve milletvekillerimizin Ormanlı 'da gözü kulağı olmaya devam edeceğiz. 5 yıldır bu teşkilat ile çalışıyorum, hiçbir zaman teşkilattan ayrı hareket etmeyi düşünmedim. Çünkü ben teşkilat ile çalışmayı seviyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrultusunda ülkemiz ve memleketimiz için, Cumhurbaşkanımıza verilen liderlik sıfatını daha yükseklere çıkarmaya gayret edeceğiz. Ormanlı gerçekten güzel bir bölge. Bizim kavgamız kişiler ile değil, bizim kavgamız Ormanlı 'ya hizmet olur. Ben sizlere ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Vatandaşın takdirine her zaman saygı duyduklarını vurgulayan Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yeni dönemde de Ormanlı ‘da güzel işler yapacaklarının altını çizdi. Çakır, “Biz bugün tüm teşkilat mensuplarımız ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım istedik. Bu seçimin Ülkemize, Ereğli'mize ve Ormanlı'mıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Ormanlı'da sizin de dediğiniz gibi çok güzel işler yaptık. Milletimiz sağ olsun takdir etti, size bir dönem daha hizmet ettirme imkanı sağladı. Bundan dolayı Ormanlı halkına müteşekkiriz. Ereğli ve diğer yerlerle alakalı eksiklerimizi birlikte değerlendireceğiz. Vatandaşımız ne diyorsa her zaman haklıdır, başımızın üstünedir. Eksiklerimiz gözden geçirip, birlik ve beraberliğimizi en üst düzeye çıkartarak bu millete hizmet edeceğiz. Bunun için yola çıktık. Ormanlı'da bundan önce eki dönemde çok güzel işler yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız. Ormanlı bizim için Ereğli açısından çok önemli bir bölge. Çünkü civarında ki 22 tane köyle birlikte hizmet alanı alan, vatandaşlarımızın hafta sonları buraya indiği, buradan eğitim anlamında, diğer ihtiyaçlar anlamında, 112 Sağlık Merkezi anlamında hizmet aldığı bir bölge. Ormanlı'da gerçekten güzel eserler yaptık. Biz bu vatandaşa efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Vatandaşımız ne istiyorsa o olacak. Güzel bir seçim atlattık. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Herkese hizmet edeceğiz. Tabi ki seçin günün stresi, yoğunluğu her zaman olur. Biz Bayram Başkanımızın da teşkilatımızın da her zaman yanındayız. Hep birlikte bu bölgeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Ormanlı halkımıza Ormanlı'da AK Parti'nin bayrağını tekrar dalgalandırdığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri kutluyoruz, inşallah daha iyi hizmetler yapacağız.”