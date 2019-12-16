Başol, “Yatırımlarımız meyvesini verecek”

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi alt yapı ve dere ıslah çalışmalarına hız kazandırdı.

Ormanlı Belde'sinde 2004- 2005 yıllarında gerçekleşen sel felaketinin bir daha yaşanmaması için tedbir amacıyla bakım çalışması yapıldı. Taşkınları önlemek ve sel felaketinin önüne geçmek için, Ormanlı Belediyesi, Devlet Su İşleri işbirliği ile keson kuyu noktalarında bakım çalışması yapılıp, taşkınlarda su kuyularının zarar görmemesi için, taş duvar, birit ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni yatırımların meyvesini vereceğini ve bir daha kötü hadiseler yaşanmayacağını belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, çalışmaların tam gaz devam ettiğini söyledi. Başol konuşmasında, “ Beldemiz 2004-2005 yılında büyük bir sel felaketi yaşadı, bizlerde düzenli olarak bir daha yaşanmaması için bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu dönem de çalışmalarımıza ara vermeden, Devlet Su İşleri işbirliği ile taşkınları önlemek için Ormanlı Deresinin 200 kodu olan bölgemizde, DSİ ekiplerimiz ile beraber brit (bent) yapımına başladık. Ayrıca Keson Kuyu bölgesinde yaptığımız ıslah çalışmamızı tamamladık. Bu vesile ile Zonguldak Devlet Su İşleri Şube Müdürümüz Muharrem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımız inşallah meyvesini verecek ve bir daha kötü hadiseler yaşanmayacak. Beldemiz her geçen gün güzelleşecek. Islah çalışmalarımızın yanı sıra birde havalar müsaade ettikçe belediye personelimiz ile kısmi alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde çalışmalarımız devam edecek” dedi.