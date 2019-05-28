Başsavcı, şampiyon takımı makamında ağırladı

Zonguldak'ta infaz korumu memurları ile kurulu Beycuma Cezaevispor'u Başsavcı Hakan Yağız makamında ağırlayarak madalya verdi.

İnfaz Koruma Memurları ile kurulu Beycumaz Cezaevispor, 2.Amatör Merkez Grubunu 32 puanla lider tamamlayarak şampiyon olmuştu. Hafta sonu kupasına kavuşarak büyük bir sevinç yaşayan Beycuma Cezevispor'a bir jestte Başsavcı Hakan Yağız'dan geldi. Başsavcı Hakan Yağız Beycumaz Cezaevispor'lu teknik heyet ve futbolcuları makamında ağırlayarak madalya töreni düzenlendi. Yağız, teknik heyet ve oyuncuları tebrik ederek madalya taktim etti.

Genel Kaptan Tahir Karakayış; ''Amacımız kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek''

Beycuma Cezaevispor Genel Kaptanı Tahir Karakayış, ''Gerçekten bizim için büyük bir gurur günü. Beycuma Cezaevispor kulübü olarak Başsavcımız Hakan Yağız bizleriş ödüllendirdi. Huzuruna kabul etti. Gerçekten çok mutluyuz. Şampiyonlukta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beycuma Cezaevini en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bizim amacımız fair play. Bizim amacımız kururumumuzu en iyi şekilde temsil ederek spor yapmak. Başsavcımız Hakan Yağız bizleri tebrik ederek her zaman yanımızda olacağını söyledi''diye konuştu.

Antrenör Azmi Turgut; ''Başsavcımız bizleri onure etti''

Beycuma Cezaevispor antrenörü Azmi Turgut, ''Bugün çok mutluyuz. Başsavcımız Hakan Yağız bizleri onure etti. Kurumumuzu da en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bizim amacımız şampiyonluktan ziyade kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun''dedi.