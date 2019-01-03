Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın; 3 Ocak pperşembe günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü öğle saatlerinde batısında akşam saatlerinden sonra tamamında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Öte yandan Batı Karadeniz'de Perşembe akşam saatlerinden Cuma sabah saatlerine kadar güney ve güneybatı, Cuma sabah saatlerinden akşama kadar kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kıyılarında yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.