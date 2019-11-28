İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz’de oluşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz'de oluşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 6 ila 8 (50-75Km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 6 ila 8 (50-75Km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın ayını gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.