İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de istavrit bereketi

Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli limanlarından Zonguldak Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Zonguldak Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı. Yaklaşık 30 ton istavrit balıkçıları sevindirdi.


Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı. Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti. Zonguldak'da balıkçılık yapan Murat Turgut bu sezonun çok verimli geçmemesine rağmen, balıkçıların zarar da etmediğini belirterek, "Sezon bereketli iyi geçiyor. Palamut'dan sonra şimdi. İstavritle hareketlilik oldu. İstavritle beraber daha iri balıklar çıkmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.


Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20'den 10 liraya, kadar düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.