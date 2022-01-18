Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına

Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dev dalga oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken, tekneler limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi'nde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 10 metreyi aşan dev dalgalar mendireği aşarak limana girdi. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığınırken, açık bekleyen yük gemileri beşik gibi sallandı.