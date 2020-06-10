İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de Sanayi ve Çevre Altyapısına BAKKA'dan destek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi bugün itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.


BAKKA'dan yapılan açıklamada 34 projenin destek almaya hak kazandığı açıklanırken program kapsamında toplam 60 proje başvurusu alındı. Yapılan açıklamada, “Program kapsamında 60 proje başvurusu alınmış ve değerlendirme süreci sonunda 17'si asil listede yer almak üzere 34 proje başarılı bulunmuştur. Asil projelerin tamamı ile sözleşme imzalaması durumunda TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla sanayi ve çevre altyapısının geliştirilmesine yönelik 19 milyon 423 bin 520 TL kaynak aktarılması öngörülmektedir.” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.