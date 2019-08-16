Batı Karadeniz'deki kuvvetli ve çok Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'deki kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince yapılan uyarıda Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine neden olabilecek kuvvetli ve çok kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede, Cumartesi öğlen saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. Metrekareye 21 ila 75 kg yağış düşmesi bekleniyor.

Öte yandan 18 Ağustos 2019 günü ise Sinop, Kastamonu ve bartın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağış olacağı (76-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.