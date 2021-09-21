Batı Karadeniz'in en çok rağbet gören plajı oldu

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Sevgi ve Barış plajları yaz sezonunun sona ermesi nedeniyle kapandı. Barış Plajı'nda Aqua Park ve yüzme havuzunun da hizmete girmesiyle belediye plajı 2021 yılında Batı Karadeniz bölgesinde en çok rağbet gören plaj oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 18 Haziran'da halkın hizmetine açtığı Sevgi ve Barış plajları, sezonun sona ermesi nedeniyle 19 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren kapandı. Dostluk mesire alanı açık kalmaya devam edecek.

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Ali Ateş, Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı'nda 2021 yılında verilen hizmetlerden halkın memnun kaldığını belirtti. Ateş, yaz sezonunda Aqua Park ve yüzme havuzunun da devreye girmesiyle belediye plajının diğer illerden gelen ziyaretçileriyle Batı Karadeniz bölgesinin en çok rağbet gören plajı haline geldiğini söyledi.

Ateş, açıklamasında şunları söyledi:

“Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın halkımıza en güzel hizmeti sunmak adına önem verdiği sosyal tesislerimizden olan Sevgi, Barış Plaj Tesisleri halkımızın büyük ilgisini gördü. 18 Ağustos'ta Barış Plaj Tesisleri'nde açılan Aqua Park'a ilçe ve bölge halkından da yoğun rağbet oldu.

Plaj ve mesire alanı bölgesinde 21 cankurtaran, 7 sağlık personeli, 6 sorumlu personel, 40 işletme ve iştirakler personeli, 2 zabıta, 35 güvenlik personeli, 21 temizlik ve park bahçe personeli ile birlikte toplam 132 personel ve 3 bot, 2 jetski ile hizmet verdik.

Sezon süresince yaz etkinlikleri kapsamında; Belediye Müdürlükleri arasında Kum ve Deniz Voleybolu Turnuvaları düzenlendi. Çocuklar için mini golf sahasında etkinlikler yapıldı. 17 ve 24 Temmuz Cumartesi akşamları Barış Plajı'nda canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi. 1 Ağustos Pazar günü Batı Karadeniz Bölge gazetecileri Kdz. Ereğli Belediyesi Barış Plaj Tesisleri'nde bir araya geldi. Gazetecilere ilçemizin tarihi ve turistik yerleri gezdirildikten sonra Barış Plaj Tesisleri'nde bulunan adada Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından akşam yemeği düzenlendi.

Sezon boyunca plajlarımıza birçok ilimizden gelen vatandaşlar ilgi göstererek; sunulan hizmetler için Belediye Başkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler. 3 aylık dönemde Merve altı bölgesiyle birlikte boğulma tehlikesi yaşayan 54 vatandaşımıza sağlık personelimiz tarafından müdahalede bulundu. Bu dönemde 775 hasta Sevgi ve Barış Plajı'mızdaki revire başvurdu. Önümüzdeki sezon halkımızı yine en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yapacağız.”

Belediye mesire ve piknik alanlarında kış aylarında da hizmetler devam edecek.”